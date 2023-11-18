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محمد بن زايد يوجه بعلاج ألف فلسطيني من قطاع غزة في الإمارات

Lebanon 24
18-11-2023 | 06:10
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وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة. 
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ويأتي ذلك تجسيدا لنهج الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف، كما تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات في إغاثة الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع.

وكان رئيس دولة الإمارات قد وجه مؤخرا باستضافة ألف طفل فلسطيني أيضا برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات دولة الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

كما أمر بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" تلبية للاحتياجات الإنسانية للمتضررين في القطاع، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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