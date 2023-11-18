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عربي-دولي

مسؤول أميركي: لعدم إعادة إحتلال غزة

Lebanon 24
18-11-2023 | 05:54
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طالب بريت منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، بعدم إخراج الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات مكثفة من قبل الاحتلال، كما دعا إلى عدم إعادة احتلال القطاع.
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وجاء ذلك في تصريحات حول الهجمات الإسرائيلية على غزة وتطورات الأوضاع في المنطقة خلال مؤتمر عقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال ماكغورك إن إطلاق سراح العديد من الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس سيؤدي إلى هدنة إنسانية كبيرة في الصراع بغزة، مبيناً أنه إذا تم اتخاذ هذه الخطوة، فستكون هناك زيادة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

وتحدّث ماكغورك عن "ضرورة جمع الإدارة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تحت سقف واحد"، مضيفاً أنه "يجب أن تكون في أيدي الإدارة الفلسطينية".

وفي ما يتعلق بالفلسطينيين الذين نزحوا والمعرضين لخطر النفي من أراضيهم بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال ماكغورك: "لا ينبغي إخراج الفلسطينيين قسراً من غزة، ولا ينبغي إعادة احتلالها، ولا ينبغي تضييق أراضي غزة".

وتم تهجير 70% من الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أسابيع والذي خلّف كذلك اكثر من 12 الف شهيداً بحسب مصادر رسمية. (عربي21)
 
 
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