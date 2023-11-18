لأوّل مرّة منذ اندلاع الحرب.. "حماس" تعلن مقتل قيادي كبير

أعلنت حركة "حماس"، مقتل رئيس مجلسها التشريعي، أحمد بحر، جراء إصابته بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.







وعلى الرغم من إعلان إسرائيل قتلها شخصيات رفيعة بالحركة وجناحها المسلح، هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها "حماس" مقتل أحد قياديها الكبار منذ اندلاع الحرب خلال الشهر الماضي.

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