"فاجعة جديدة" شمالي غزة.. مئات الضحايا بقصف مدرسة الفاخورة

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أفادت تقارير إعلامية، السبت، بوقوع فاجعة جديدة في شمال غزة، وبالتحديد في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، التي تؤوي المئات من النازحين.وذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت (مجزرة) في مدرسة الفاخورة الواقعة في شمال غزة".وأوضحت، على حسابها بتطبيق التواصل الفوري "تلغرام"، أن الجيش الإسرائيلي استهدف النازحين في مدرسة الفاخورة. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن هناك نحو 200 قتيل وجريح إثر القصف.كما ذكر تلفزيون فلسطين: "الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا شمالي قطاع غزة".ورصدت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية عشرات الجثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء. (سكاي نيوز)