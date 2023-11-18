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عربي-دولي

إستشهاد مصوّر "الأناضول" ووالده الكاتب السياسي بالقصف في غزة!

Lebanon 24
18-11-2023 | 07:05
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الكاتب السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف ونجله مصوّر وكالة "الاناضول" التركية منتصر الصواف بقصف إسرائيلي استهدف منزلهما قرب ساحة الشوا في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
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مصطفى الصواف

وكالة "الاناضول"

منتصر الصواف

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