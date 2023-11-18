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عربي-دولي

"بالمرصاد"... كتائب القسام تتوعد العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
18-11-2023 | 07:35
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نشرت كتائب القسام تصميماً جديداً عبارة عن صورة تحت عنوان "بالمرصاد" يبدو فيها مقاتلي القسام بعتادهم واسلحتهم.
 
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