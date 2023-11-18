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عربي-دولي

فيديو لطفل فلسطيني يأكل الأعشاب من كثرة الجوع.. ما صحّته؟

Lebanon 24
18-11-2023 | 07:49
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إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه لـ"طفل فلسطيني يأكل العشب ليسدّ جوعه". 


وعلق ناشرو ذلك المقطع المصور بالقول: "انظروا هذا الطفل الفلسطيني يأكل أعشاب الأرض من كثرة الجوع"، إلا أنه وبالتفتيش عن ذلك الفيديو، تم العثور عليه منشوراً في شباط من عام 2022، أي قبل أكثر من عام من عملية "طوفان الأقصى".
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وأرفق الفيديو آنذاك بوسوم "تركيا_اسطنبول_العراق_سوريا_مصر"، من دون أن يأتي على ذكر الفلسطينيين.

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