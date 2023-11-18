الحرب تدخل مرحلة جديدة.. هكذا تكتشف إسرائيل أنفاق "حماس"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الحرب "تدخل مرحلة جديدة"، حيث ينقل الجيش الإسرائيلي معركته إلى شبكة الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة.



وقالت الصحيفة إنها "بداية معركة استمرت عقدين من الزمن، بعد أن أمضى مسلحو حماس سنوات في توسيع الأنفاق وتحصينها وتحويلها إلى متاهة واسعة، وكانت إسرائيل تتدرب لتقاتل فيها، وأنشأت وحدات متخصصة وطورت أسلحة جديدة" لتدمير تلك الأنفاق.

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ونقلت الصحيفة عن ضابط عسكري إسرائيلي يدير معركة الأنفاق في شمال غزة قوله إن "الجيش الإسرائيلي يعمل باستخدام أدوات متجددة، مثل الروبوتات التي تحمل الكاميرات لرسم خريطة للأنفاق، وشاحنات الحاويات المملوءة بالسوائل المتفجرة التي يتم ضخها فيها عبر الخراطيم".



وتقوم إسرائيل بـ"جمع معلومات استخباراتية جديدة بشأن شبكة الأنفاق كل يوم، وتكتشف أنفاقا جديدة وتستجوب المسلحين، بينما تقوم بتجميع الأجزاء التي تعطي جيشها صورة أفضل للمدينة الواقعة تحت الأرض".





وتشمل الشبكة "أنفاقا ضيقة تكفي لشخص واحد، بالإضافة إلى أقسام أكبر تضم غرف ومكاتب ومرافق طبية مصممة للاحتماء تحت الأرض أثناء القصف"، وفق الصحيفة.



ويتم تهوية بعض الأنفاق وتعزيزها بجدران خرسانية، وتعمل بالطاقة الشمسية والوقود، وتضم وسائل اتصالات بدائية. واتهمت إسرائيل، حماس باستخدام إمدادات الوقود المحدودة في غزة لتشغيل نظام تهوية الأنفاق.





وقال الضابط العسكري الإسرائيلي الذي يدير معركة الأنفاق، إن "الروبوتات الإسرائيلية التي تحمل الكاميرات تساعد في إعطاء إسرائيل نظرة جزئية على الأقل على من هم في الأنفاق وأين يتواجدون".





وأضاف الضابط الذي لم تكشف صحيفة "وول ستريت جورنال" عن هويته: "هذا يعطينا بالفعل صورة جيدة دون إصابة جنودنا، ودون الدخول إلى الأنفاق".





وقال إن "إحدى الطرق الرئيسية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية لتفجير الأنفاق، هي ملئها بسائل متفجر يشبه الهلام، حيث يتم ضخ السائل إلى الأنفاق عبر خراطيم متصلة بشاحنات الحاويات".

وأضاف: "المشكلة تكمن في أن الأمر يتطلب أطنانا من السائل لتدمير عدة مئات من الأمتار من الأنفاق"، مضيفا أن الجيش "يطوّر طرقا أخرى لتدميرها".



ولتدمير شبكة الأنفاق بأكملها، يقول المحللون العسكريون إن إسرائيل "ستحتاج على الأرجح إلى استخدام ذخائر خارقة للتحصينات أو أسلحة حرارية، تحتوي على خليط يتطاير ويشتعل، مما يؤدي إلى انفجار مصمم للالتفاف حول الحواجز والتدفق داخل الهياكل".