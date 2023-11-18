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ارتطام سفينة شحن تحمل الحبوب من أوديسا بلغم بحري

Lebanon 24
18-11-2023 | 11:55
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ارتطمت سفينة "جورجيا إس" التي كانت تنقل الحبوب تحت علم ليبيريا، بلغم يوم الخميس الماضي في البحر الأسود، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "أوكرودبروم" الأوكرانية.
وقالت الصحيفة: "أفادت أربعة مصادر بحرية وتجارية أن سفينة الشحن "جورجيا إس" التي ترفع العلم الليبيري، المحملة بالقمح، تعرضت لأضرار عندما كانت تبحر من ميناء يوجني (الواقع في مقاطعة أوديسا بأوكرانيا) يوم الخميس".
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وذكر مصدر بالحكومة الأوكرانية إنه من المحتمل أن تكون السفينة قد ارتطمت بلغم بحري عائم في البحر الأسود.

ووفقا لموقع MarineTraffic، الذي يتتبع حركة السفن، فقد كانت السفينة متجهة إلى مدينة كونستانتا في رومانيا. (روسيا اليوم)
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