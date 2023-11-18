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عربي-دولي

فضيحة تهزّ "برلماناً".. مسؤول متهم بـ"اغتصاب زميلته"

Lebanon 24
18-11-2023 | 12:39
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أعلن مكتب المدعي العام في باريس، توجيه اتهامات أولية إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، إثر قيامه بتخدير زميلته في المجلس ساندرين جوسو بهدف الاعتداء عليها جنسياً.

وقد تم اعتقال السيناتور جويل غيريو، البالغ من العمر 66 عاماً، والذي يمثل منطقة "لوار أتلانتيك" (غربا) في مجلس الشيوخ، لمدة 48 ساعة أمس الجمعة.
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وتحوم الشبهات حول قيامه بوضع مادة مخدرة (إيكستيسي) في كوب من الكحول قدمه لجوسو، مساء الثلاثاء الماضي في شقة غيريو. وسرعان ما شعرت جوسو بوعكة وغادرت المكان، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

من جهته أكد ريمي بيير دراي محامي غيريو أنه لم يكن ينوي إعطاء المخدرات لجوسو للاعتداء عليها، مؤكداً أنه تقدم باعتذاره لزميلته، مشيرا إلى أنه ما حدث هو "خطأ في التعامل" تسبب في "شعور البرلمانية بالمرض". كما شدد على أن "جويل غيريو ليس مغتصباً"، مؤكداً أنه "رجل نزيه ومحترم سيستعيد شرفه وشرف عائلته مهما طال الزمن".

قضائياً، وجهت النيابة العام لغيريو تهمة استخدام وحيازة المخدرات، والتعامل بالسر مع مادة "تغيير التمييز" بهدف ارتكاب جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسي.

وكان قد تم إطلاق سراح السيناتور لكنه يخضع لإشراف قضائي وقد تم منعه من التواصل مع الضحية والشهود طوال استمرار التحقيق.

وما تم توجيهه لغيريو هي "اتهامات أولية"، وبموجب القانون الفرنسي يعني هذا الأمر أن قاضي التحقيق لديه "أسباب قوية للاشتباه في ارتكاب جريمة"، لكنه يمنح مزيدا من الوقت قبل تحديد ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحاكمة أم لا.

وتعليقاً على هذه الاتهامات، أعلنت مجموعة "أوريزون" السياسية (يمين وسط) اليوم السبت تعليق عضوية غوريو، وأكدت أنها "لن تتسامح أبداً مع أدنى تهاون تجاه العنف الجنسي". (العربية)

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