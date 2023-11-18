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عربي-دولي
إسرائيل خطفت بعض الجثث من مستشفى الشفاء بغزة!
Lebanon 24
18-11-2023
|
13:58
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أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إن كتائب القسام تكبد جيش إسرائيل خسائر في عناصره وضباطه ومعداته.
وأشار خلال كلمة مؤتمر صحافي له، اليوم السبت، إلى أن "إسرائيل تواصل ارتكاب مجازرها على مدار الساعة، وأنها تقصف جنوب غزة، كما فعلت في شمال القطاع".
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وعن اقتحام مستشفى الشفاء، لفت القيادي إلى أن الجيش الإسرائيلي استدعى مدير مجمع الشفاء 6 مرات، لإخلاء المجمع وأجبر الطاقم الطبي على الخروج، مؤكداً أن العدو يرتكب المجازر في المناطق التي يدعي أنها آمنة، موضحًا أن 43% من القتلى هم في جنوب قطاع غزة.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي لم يجد أي غرفة قيادة مزعومة في مستشفى الشفاء، كما كان يدعي، كما قام بخطف بعض الجثث من المستشفى.
واعترف حمدان باستشهاد عدد من قيادات الحركة في غزة جراء القصف الإسرائيلي.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت السبت، استشهاد رئيس مجلسها التشريعي أحمد بحر، جراء إصابته بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه الحركة.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حماس عن استشهاد أحد قيادييها الكبار منذ اندلاع الحرب خلال الشهر الماضي، على الرغم من إعلان إسرائيل قتلها عددا من الشخصيات الرفيعة بالحركة وجناحها المسلح، كما أقرت بمقتل عدد من قيادييها جراء القصف الإسرائيلي على القطاع. (العربية)
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