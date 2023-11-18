نتنياهو يتحدث عن ضغوط كثيرة.. ماذا كشف عن "صفقة تبادل الأسرى"؟

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا كبيرة علينا".وقال نتنياهو في كلمة له: "كثيرون حول العالم ضغطوا علينا ألا ندخل إلى غزة لكننا دخلنا وسنواصل القتال حتى النصر".وشدد نتنياهو على أن تل أبيب لن توقف إطلاق النار إلا بشكل مؤقت، معلنا رفض كل الضغوط، ومؤكداً أن الجيش سيواصل القتال حتى القضاء على حركة حماس في القطاع وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل.ولفت نتنياهو إلى أنه يخرج في الإعلام الأميركي يوميا للإبقاء على استمرار الدعم الدولي لتل أبيب، مؤكدا أن الولايات المتحدة أرسلت لإسرائيل أسلحة حيوية، مشيرا في السياق إلى أنه يتواصل مباشرة وباستمرار مع الرئيس جو بايدن.وبخصوص المساعدات الإنسانية لغزة، قال رئيس الوزراء إن المعونات الإنسانية للقطاع مهمة لضمان استمرار الدعم الدولي، موضحا أن تل أبيب قبلت الطلب الأميركي بدخول الوقود.وعن صفقة تبادل الأسرى، أكد نتنياهو أنه ليست هناك صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، مضيفاً أنه شاهد مسيرة عائلات المخطوفين ووجه لهم كلمة قال فيها "إنني أسير معكم".