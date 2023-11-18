بعد الهجوم الإسرائيلي على مدرسة في غزة.. الأمم المتحدة تحصل على صور "مروعة" لعشرات الشهداء

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تلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، اليوم السبت، صورًا ولقطات "مروعة" لعشرات الشهداء والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للوكالة في شمال غزة.وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "هذه الهجمات لا يمكن أن تصبح أمرًا عاديًا، ويجب أن تتوقف. وقف إطلاق النار لدواع إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك".وقام جيش العدو الإسرائيلي بمجزرة جديدة في غزة، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تل الزعتر التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث والأربعين، هجومًا على قطاع غزة، خلّف أكثر من 12 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال، وفق إحصائيات فلسطينية. (العربية)