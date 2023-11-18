Advertisement

عربي-دولي

بعد الحرب.. بايدن: يجب أن تدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة

Lebanon 24
18-11-2023 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1131955-638359439016788970.jpg
Doc-P-1131955-638359439016788970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
 
 
وأضاف، في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر للتأشيرات على "المتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية.
Advertisement

وأكد الرئيس الأميركي أنه يجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام، مضيفاً: "لا يجوز تهجير المدنيين قسراً من غزة ولا إعادة احتلال، ولا حصار، ولا تقليص للأراضي".

وأضاف "بينما نسعى جاهدين من أجل السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعا نحو حل الدولتين".

واستخدم بايدن المقال ليحاول الإجابة عن السؤال حول ما تريده الولايات المتحدة لغزة بمجرد انتهاء الصراع. وقال: "أكدت لقادة إسرائيل ضرورة وقف عنف المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف".

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه يرى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس غير قادرة على تحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية هناك. (العربية)
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:40 | 2023-11-19
01:33 | 2023-11-19
01:30 | 2023-11-19
01:03 | 2023-11-19
00:40 | 2023-11-19
00:19 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24