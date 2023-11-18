بعد الحرب.. بايدن: يجب أن تدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

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وأضاف، في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر للتأشيرات على "المتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية.وأكد الرئيس الأميركي أنه يجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام، مضيفاً: "لا يجوز تهجير المدنيين قسراً من غزة ولا إعادة احتلال، ولا حصار، ولا تقليص للأراضي".وأضاف "بينما نسعى جاهدين من أجل السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعا نحو حل الدولتين".واستخدم بايدن المقال ليحاول الإجابة عن السؤال حول ما تريده الولايات المتحدة لغزة بمجرد انتهاء الصراع. وقال: "أكدت لقادة إسرائيل ضرورة وقف عنف المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف".وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه يرى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس غير قادرة على تحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية هناك. (العربية)