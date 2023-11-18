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عربي-دولي
بعد مجزرة المدارس.. الجيش الإسرائيلي يقصف قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان!
Lebanon 24
18-11-2023
|
16:12
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قصف جيش العدو الإسرائيلي قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بقذيفة مدفعية، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مستشفى كمال عدوان الحكومي استقبل اليوم المصابين والشهداء الذين سقطوا في القصف الذي استهدف مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا ومدرسة بتل الزعتر. (روسيا اليوم)
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