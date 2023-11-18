اشتباكات عنيفة ونشر قناصة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين

اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر اليوم، مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونقلت كالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم، إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والمباني".

ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في عدد من أحياء المدينة ما أدى لإصابة شاب، كما اعتقلت مواطنة من حي السيباط في المدينة.

وداهمت القوات الإسرائيلية أحياء واد عز الدين، والبيادر، والهدف، وحي الزهراء، وشارع حيفا، وشارع جنين- نابلس حيث نصبت حاجزا عسكريا.

وشرعت الجرافات الإسرائيلية بتدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع في حي الزهراء في المدينة، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين.

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وذكر تلفزيون فلسطين في منشور على "فيسبوك: "أكثر من 100 آلية للقوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين ما يعادل 1000 جندي وسط اشتباكات واعتقالات وقطع للكهرباء والماء والاتصالات وتجريف في محيط مخيم جنين".

المصدر: سكاي نيوز