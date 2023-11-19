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عربي-دولي

شهداء في النصيرات وخان يونس... إسرائيل تواصل غاراتها الجوية

Lebanon 24
19-11-2023 | 00:03
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استشهد 15 فلسطينيا، فجر الأحد، بعد قصف الطائرات الإسرائيلية، لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد 13 مواطنا بعد قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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كما أعلن عن مقتل سيدة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوبي شرق خان يونس.


وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين خلال عمليات توغل في الضفة الغربية المحتلة صباح الأحد.


كذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات من الجيش الإسرائيلي ترافقها عدد من الجرافات العسكرية اقتحمت بلاطة ودارت مواجهات عنيفة مع هذه القوات في المخيم، كما نصب الإسرائيليون القناصة على أسطح عدد من المنازل والمباني. (سكاي نيوز)
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