بالفيديو: بايدن يكذب تصريحات البيت الأبيض... وبلينكن ممتعض!

يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن كذب بنفسه وعن غير قصد تصريحات البيت الأبيض.

فبعد تأكيد مصادر مطلعة قرب التوصل لاتفاق وشيك حول ملف الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أطلت متحدثة باسم البيت الأبيض لتنفي الأمر، وتؤكد أن طرفي النزاع لم يتوصلا بعد إلى أي صفقة.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، في تغريدة على منصة أكس اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

كما أكد مسؤول أميركي ثان بأنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق، وفق ما نقلت رويترز.

#بلينكن أومأ له بعدم التحدث عن الموضوع.. #بايدن يكشف عن أنه تم التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في #غزة بعد محادثات أجراها مع #قطر مضيفاً أن #إسرائيل وافقت #العربية pic.twitter.com/LY2qCjsAx8 — العربية (@AlArabiya) November 17, 2023 Advertisement



بلينكن ممتعض!

لكن فيديو انتشر قبل يومين لبايدن أكد العكس. إذ قال الرئيس الأميركي حينها إنه تم التوصل لاتفاق بوساطة قطرية.

كما أضاف متحدثاً خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه تم التوافق على وقف لإطلاق النار، وأن إسرائيل وافقت عليه، مضيفا أن لديه الكثير من التفاصيل حول الوضوع.

إلا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي كان جالساً في مقدمة الحضور، راح يومئ برأسه، وكأنه يقول للرئيس "من الأفضل عدم الاسترسال في الأمر".

فما كان من بايدن إلا أن فضحه، قائلا: "أعلم ذلك سأتوقف.." في إشارة إلى أنه لن يفصح عن المزيد حول الصفقة المرتقبة كي لا يفسد الموضوع.

وكانت مصادر مطلعة أفادت بوقت سابق اليوم أن إسرائيل والولايات المتحدة وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال الأسرى في قطاع غزة، مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن يوست".

كما أوضحت أنه في إطار الاتفاق التفصيلي المؤلف من ست صفحات، ستقوم جميع الأطراف بتجميد العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل بينما يتم "إطلاق سراح 50 أسيرا أو أكثر في مجموعات صغيرة كل 24 ساعة".

على أن تتابع مراقبة جوية الحركة على الأرض للمساعدة في تطبيق الهدنة، التي تهدف أيضا إلى السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بشكل خانق منذ السابع من تشرين الاول. (العربية)