أفيخاي أدرعي يعودُ إلى "السرقة".. "إشارة" تكشفه وناشطون يهاجمونه!

يبدو أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مولع بالأشكال الهندسية الملونة، إذ راح يستخدم المثلث الأحمر في تغريداته السابقة للدلالة على مواقع ومراكز حماس التي دمرتها القوات الإسرائيلية، بحسب ما ذكر تقرير نشره موقع "العربية"، اليوم الأحد.

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عبر فيديوهات نشرها على "أكس"، استعمل أفيخاي الذي يتحدث العربية بطلاقة هذا المثلث للدلالة على الضربات التي استهدفت قادة في حماس. أما اليوم فلجأ الرجل الذي وصف نفسه يوماً بـ "ابن اليهودية" إلى الدائرة الزرقاء للتركيز على الضربات والغارات التي تشنها بلاده على قطاع غزة!

"سرقة" ثانية!

ناشطون علقوا على خطوة أدرعي، فاتهمه العديد من المعلقين على حسابه في "أكس" (تويتر سابقا) بأنه سرق في البداية المثلث الأحمر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والتي تستعمله غالبا في فيديوهاتها، لـ" يلطش" ثانية الدوائر الزرقاء أيضاً!

ومنذ تفجر الحرب العنيفة في السابع من تشرين، اشتعل بين الطرفين صراع من نوع آخر أيضاً على مواقع التواصل ووسائل الاعلام.

ودأبت حماس على توثيق الأهداف التي تستهدفها باستعمال "المثلث الأحمر"، حتى أصبح هذا الرمز مرتبطا بها وبالمتحدث باسم القسام "أبو عبيدة" إلى حد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن أدرعي بدأ منذ الأسبوع الماضي بالرد على "حرب الفيديوهات" بنفس الطريقة مستخدماً المثلثات "الزرقاء والحمراء".. والآن الدائرة الزرقاء. (العربية)