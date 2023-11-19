الأزهر الشريف يدعو أحرار العالم للتكاتف في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي

دعا الأزهر الشريف في مصر، امس، "أحرار العالم" لفضح الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الأزهر في بيان على منصة فيسبوك، مساء امس، أن "الأزهر يعزي الفلسطينيين أصحاب الحق والأرض في شهدائهم وشهداءنا ويدعو الله أن يربط على قلوبهم".

وأكِّد الأزهر "أن استهداف النازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، تعد جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات هذا الكيان الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق، ولا يفهم سوى لغة القتل والاغتصاب والتعدي على حقوق الآخرين".

وأكد الأزهر أن "كل احتلال إلى زوال، وأن الاحتلال الإسرائيلي سوف يحمل عصاه ويرحل عن أرض فلسطين".

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المصدر: الأناضول