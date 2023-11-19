Advertisement

عربي-دولي

الأزهر الشريف يدعو أحرار العالم للتكاتف في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي

Lebanon 24
19-11-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1132019-638359793589443090.jpg
Doc-P-1132019-638359793589443090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعا الأزهر الشريف في مصر، امس، "أحرار العالم" لفضح الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. 

 

وقال الأزهر في بيان على منصة فيسبوك، مساء امس، أن "الأزهر يعزي الفلسطينيين أصحاب الحق والأرض في شهدائهم وشهداءنا ويدعو الله أن يربط على قلوبهم".

 

وأكِّد الأزهر "أن استهداف النازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، تعد جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلَّات هذا الكيان الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق، ولا يفهم سوى لغة القتل والاغتصاب والتعدي على حقوق الآخرين". 

 

وأكد الأزهر أن "كل احتلال إلى زوال، وأن الاحتلال الإسرائيلي سوف يحمل عصاه ويرحل عن أرض فلسطين".

 
Advertisement
المصدر: الأناضول

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-11-19
05:48 | 2023-11-19
05:32 | 2023-11-19
05:18 | 2023-11-19
04:53 | 2023-11-19
04:40 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24