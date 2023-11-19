السيسي وماكرون يبحثان هاتفياً التصعيد في قطاع غزة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة.

ووفق بيان نشر على موقع الرئاسة المصرية، مساء امس، "استعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مستعرضًا الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب".

واتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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