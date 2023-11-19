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عربي-دولي

هنية يطالب لجنة المتابعة العربية والإسلامية بالاجتماع لوقف الحرب

Lebanon 24
19-11-2023 | 02:20
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طالب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية بعقد اجتماع عاجل لبحث وقف الحرب وكسر الحصار عن قطاع غزة.

 

وحسب ما أفاد بيان صادر عن حركة حماس مساء امس، أجرى هنية اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين على المستوى الإقليمي والدولي إثر ارتكاب الجيش الإسرائيلي "مجازر وحشية" في مدارس إيواء المدنيين بالفاخورة في مخيم جباليا وتل الزعتر شمال قطاع غزة.

 

وأشار هنية خلال الاتصالات على "أهمية عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية لبدء تنفيذ قراراتها المتعلقة بوقف العدوان وكسر الحصار عن قطاع غزة".

 

كما أكد على "ضرورة التحرك السريع لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت مؤخراً والتي تطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحماية المستشفايات.

 
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المصدر: الأناضول

 

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