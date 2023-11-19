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عربي-دولي

"كل ساعة جنازة"... مدير مقبرة عسكرية يكشف الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
19-11-2023 | 02:09
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كشف مدير مقبرة "جبل هيرتسيل العسكرية" عن الأعداد الكبيرة التي تم دفنها من جنود الجيش الإسرائيلي جراء المعارك التي يخوضها في قطاع غزة حيث تم دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة.
وقال دافيد اورن باروخ مدير مقبرة جبل هرتسل العسكرية: "نحن نمر الآن بفترة كل ساعة هناك جنازة، كل ساعة ونصف جنازة.. طلب مني فتح عدد كبير من القبور.. فقط في مقبرة جبل هرتسل دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".
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تجدر الإشارة إلى أن أسماء الجنود القلى لا تعلن إلا بعد سماح الجيش بذلك، وأعلن الجيش الإسرائيلي في موقعه حتى الآن عن 380 قتيل منذ السابع من تشرين الاول. (RT)
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