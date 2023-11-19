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عربي-دولي

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا لا تستطيع مواجهة روسيا طويلا

Lebanon 24
19-11-2023 | 02:22
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شكك ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، في قدرة أوكرانيا على مقاومة روسيا على المدى الطويل.
واشتكى بودولياك من أن روسيا تواصل إنفاق مبالغ ضخمة على الحرب.
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وقال: "هل لدينا فرصة واحدة على الأقل للبقاء والاستمرار في منظور تاريخي مدته 10 أو 15 سنة؟".
ووفقا للمستشار الأوكراني، "يرتبط نجاح القوات الأوكرانية على الجبهة بثلاثة جوانب: توازن الموارد بين روسيا وأوكرانيا، وكمية الأسلحة لدى الجانبين، وتوقيت البدء في استخدام هذه الأسلحة في ساحة المعركة".
وأشار بودولياك إلى أنه من أجل تحييد التفوق الذي تتمتع به روسيا، من الضروري الحد من حجم مواردها.
وأعرب المسؤول الأوكراني عن رغبته، في القيام بكل ما يلزم لكي تتقلص موارد روسيا كثيرا جدا.
تحاول القوات الأوكرانية على مدى خمسة أشهر تحقيق تقدم على اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، ولكنها فشلت رغم التدريب في دول الناتو ورغم المعدات والأسلحة الغربية.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين في 5 تشرين الاول، إن العدو فقد منذ 4 حزيران أكثر من 90 ألف شخص و557 دبابة وحوالي 1900 مركبة مدرعة. وشدد على أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل بالفعل. (RT)


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