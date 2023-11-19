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روسيا تصنف صحيفة «موسكو تايمز» ضمن قائمة العملاء الأجانب

Lebanon 24
19-11-2023 | 02:45
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صنفت وزارة العدل الروسية صحيفة «موسكو تايمز» الإلكترونية الصادرة باللغتين الإنجليزية والروسية على أنها «عميل أجنبي».

 

وقالت الوزترة أنه "يتعين على وسائل الإعلام والصحافيين المشمولين بهذا التصنيف وضع إعلان بإخلاء المسؤولية عن المواد التي ينشرونها، كما أن هذا التصنيف يفرض متطلبات صارمة في ما يتعلق بإعداد التقارير المالية والإفصاح عن الذات".

 

واتهمت وزارة العدل، في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، صحيفة «موسكو تايمز» بنشر معلومات غير دقيقة عن قرارات اتخذتها السلطات؛ ما يعطي صورة سلبية عن روسيا، وفق ما قالت الوزارة.

 

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن التصنيف «استُخدم بشكل غير متناسب لاستهداف الصحافيين المستقلين والناشطين والمنظمات غير الحكومية في السنوات الماضية».

 

المصدر: الشرق الأوسط
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