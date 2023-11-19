مباحثات أردنية فرنسية بشأن وقف الحرب على غزة

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ،في اتصال هاتفي، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب الإسرائيلية على ‎قطاع غزة.

وأكد الصفدي خلال الاتصال، "ضرورة امتثال الكيان الإسرائيلي لالتزاماته، بصفته القوة القائمة بالاحتلال".

وشدد على ضرورة "وقف الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، واعتداءاته المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ودور العبادة".

ويبدأ الصفدي، اليوم، جولة وزارية إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سياق انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، والمستهدفة بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة.

كما تهدف الجولة إلى إيصال الصورة الحقيقية للمعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب، وتعرية الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة والمتواصلة على الأعيان المدنية وخاصة دور العبادة والمستشفيات.

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