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عربي-دولي

الإمارات تستقبل أول طائرة ضمن مبادرة "استضافة ألف طفل فلسطيني وعائلاتهم"

Lebanon 24
19-11-2023 | 03:50
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وصلت إلى الإمارات، مساء امس، الطائرة الأولى ضمن مبادرة استضافة ألف طفل فلسطيني وعائلاتهم، التي أطلقها رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، وعلى متنها 15 شخصا.

 

وكان رئيس الإمارات قد وجّه مؤخرا، باستضافة ألف طفل فلسطيني من قطاع غزة رفقة عائلاتهم، لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة، لحين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وام". 

 

ووفق المصدر نفسه، "حطّت الطائرة القادمة من مطار العريش المصري، في مطار أبوظبي، وتحمل على متنها الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة الطبية، ممن يعانون إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث".

 

ونقلت الوكالة عن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، مها بركات، تأكيدها على أن "جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الدولة، على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة وفقا للمعايير الدولية، حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم".

 

ولم تحدد بركات موعد وصول الدفعات الأخرى التي ينتظر أن تنقل الأطفال وذويهم ضمن المبادرة.

 

 وأشارت بركات إلى أنه "في إطار دعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة، أرسلت أبوظبي 51 طائرة، تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء، بالتنسيق مع المنظمات الدولية"، وفق المصدر ذاته.

  

ووجه بن زايد مسا أمس، باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بمرض السرطان من قطاع غزة، لتلقي العلاج في بلاده، وفق الوكالة الإماراتية.

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