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تركيا تدين القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة بغزة

Lebanon 24
19-11-2023 | 04:25
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أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة شمالي قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات. 

 

 وأكدت الخارجية أن هذا الهجوم الذي نفذته إسرائيل "دليل آخر على أنها تستهدف بشكل مباشر المدنيين وخاصة الأطفال في غزة بشكل متعمد وبلا رحمة".

 

ولفتت إلى أن "عدد النساء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم على أيدي إسرائيل في غزة في الأسابيع الخمسة الماضية هو مصدر عار للإنسانية"

 

وتابعت الخارجية أن "يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف أكثر عن دوس إسرائيل على القانون وجميع القيم الانسانية عبر هذه الجرائم الجسيمة التي ترتكبها".

 

وأضافت : "المسؤولون عن هذه المجازر، التي دخلت من الآن تاريخ البشرية كلطخة عار، سيحاسبون بالتأكيد أمام القضاء على هذا الألم الذي لا يوصف الذي سببوه". 

 

وأردفت: "إننا ندعو كل عضو صاحب ضمير في المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه".

 
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المصدر: وكالات

  

 

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