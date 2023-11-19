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عربي-دولي

"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن استهداف قاعدة حرير

Lebanon 24
19-11-2023 | 04:40
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم، أن مقاتليها ضربوا بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" الجوية التي تحتضن قوات أمريكية، في شمال العراق.

 
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وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان لها: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر".

 

يأتي ذلك بعد أن قام الفصيل يوم الجمعة، باستهداف ذات القاعدة، بالإضافة إلى قاعدة "عين الأسد" في الأنبار وقاعدة "تل بيدر" في أراضي الحسكة السورية.

 

كما أعلنت "المقاومة الإسلامية" أمس، عن قصف قاعدة قوات الجيش الأمريكي "التنف" على الأراضي السورية.

 
المصدر: روسيا اليوم
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