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عربي-دولي

ضربتها هزّات أرضيّة عديدة... ما الذي ينتظر هذه الدولة الأوروبيّة؟

Lebanon 24
19-11-2023 | 05:32
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بعدما هزت آلاف الزلازل الصغيرة خلال الأيام الأخيرة أيسلندا، يترقب السكان حدوث ثوران بركاني وشيك.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إن هناك احتمالا كبيرا لحدوث ثوران في بقعة ما على طول نفق الصهارة تحت الأرض، الذي يبلغ طوله 9 أميال في شبه جزيرة ريكيانيس.
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كما أجلت السلطات المختصة نحو 4 آلاف من سكان بلدة غريندافيك، التي تضم ميناء للصيد على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة، بعد أن تسببت حمم بركانية تحت القشرة الأرضية بحدوث هزات أرضية في المنطقة، ما يعد أيضا نذيرا بثوران بركاني.

في حين يترقب سكان البلدة البالغ عددهم 3400 نسمة، الثوران المحتمل حتى يتمكنوا من العودة لاحقا إلى منازلهم، لكن السلطات أوضحت أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر أشهرًا قبل أن يتم منح الأهالي الضوء الأخضر للرجوع.

وجرى أيضا إغلاق بحيرة بلو لاغون القريبة، وهي واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في أيسلندا، بسبب خطر البركان. (العربية)
 
 
 
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