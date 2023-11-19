الملك عبدالله يحذر من "انفجار" منطقة الشرق الأوسط

Advertisement

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن مواصلة إسرائيل "حربها البشعة" مع حركة حماس في قطاع غزة قد يدفع إلى "انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها"، وذلك خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد.ونقل بيان للديوان الملكي عن العاهل الأردني قوله إن "استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها".وأكد "ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع".وحذّر من "تفاقم الوضع الإنساني في القطاع"، داعيا "المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".في المقابل، نقل البيان الأردني عن فون در لاين تأكيدها "ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، مشددة على رفض "أية محاولات لتهجير الفلسطينيين"، و"أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس".