تهديدٌ من داخل دولة عربيّة لإسرائيل: سنستهدف كافة سفنكم

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هدّد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية، وقالت الجماعة اليمنيّة في بيان اليوم الأحد، إنها "ستقوم باستهداف كافة أنواع السفن، سواء تلك التي تحمل علم إسرائيل، أوالتي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".إلى ذلك، طالب الحوثيون دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم تلك السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وكذلك إبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن. (العربية)