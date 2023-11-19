غضب داخل البنتاغون.. "وكلاء إيران" لم يرتدعوا

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مع استمرار تعرض القواعد العسكرية والقوات الأميركية في العراق وسوريا لهجمات متواصلة منذ منتصف الشهر الماضي، على ضوء الحرب المستعرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بدأ التململ والشك يتسربان إلى كواليس وزارة الدفاع الأميركية.فقد أثار تصاعد الهجمات على القوات الأميركية غضب البعض داخل وزارة الدفاع، إذ اعتبر بعض المسؤولين المحبطين في البنتاغون أن الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة وكلاء إيران، غير متماسكة أو فعالة.ورأوا أن الضربات الجوية المحدودة التي وافق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن للرد على تلك الهجمات فشلت في وقفها وردع المجموعات المدعومة إيرانياً، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست". (العربية)