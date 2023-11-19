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بالأسماء والصور... 3 قتلى في الجيش الإسرائيليّ في غزة

Lebanon 24
19-11-2023 | 08:09
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين في المعارك في شمال قطاع غزة.

وقال في بيان إنّ الرقيب ياكير بيطون، والرقيب أول راني طحان من الكتيبة 8717- اللواء 261، والرائد تشين ياهالوم ضابط في الكتيبة 8159 في سلاح المدفعية، قتلوا في معركة شمال قطاع غزة. (روسيا اليوم)
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