بالأسماء والصور... 3 قتلى في الجيش الإسرائيليّ في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين في المعارك في شمال قطاع غزة.



وقال في بيان إنّ الرقيب ياكير بيطون، والرقيب أول راني طحان من الكتيبة 8717- اللواء 261، والرائد تشين ياهالوم ضابط في الكتيبة 8159 في سلاح المدفعية، قتلوا في معركة شمال قطاع غزة. (روسيا اليوم)

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