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عربي-دولي

الحوثيون يحتجزون سفينة.. هل تعود لإسرائيل؟

Lebanon 24
19-11-2023 | 09:32
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نفى الجيش الإسرائيلي، الأحد، كون السفينة التي يقول الحوثيون إنهم يحتجزونها قرب سواحل اليمن إسرائيلية، كما نفى وجود إسرائيليين على متنها.

إن السفينة المحتجزة تدعى "Galaxy Leader"، وهي متخصصة في نقل السيارات وتحمل علم جزر الباهاما، كما وأن السفينة تابعة لشركة "Ray Shipping"، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر.
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وحسب موقع "مارين ترافيك"، فإن السفينة كانت في البحر الأحمر يوم السبت، وكانت متجهة جنوبا، ويعتقد أنها ربما وصلت قبالة السواحل اليمينة.

وعلق الجيش الإسرائيلي عن الحادث، حيث قال المتحدث باسمه دانيال هغاري، على حسابه في منصة "إكس": "اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا".
 
وأضاف: "السفينة ليست إسرائيلية، فالحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند، وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي". (سكاي نيوز عربية) 
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