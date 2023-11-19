بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)

أعلنت الإدارة البحرية في وزارة النقل التركية أن سفينة نقل البضائع "Pallada" التي ترفع علم الكاميرون جنحت وانشطرت إلى نصفين بسبب عاصفة قرب ميناء إيريغلي في مقاطعة زنغولداق التركية.



وقالت الإدارة في بيان: "تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 فردا بنجاح من السفينة، وبعد ذلك، انشطرت السفينة إلى نصفين بسبب الظروف الجوية الصعبة". (روسيا اليوم)

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