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عربي-دولي

إعلان مهمّ من ماكرون بشأن الأطفال الجرحى والمرضى في غزة

Lebanon 24
19-11-2023 | 11:25
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 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الأطفال الجرحى أو المرضى من غزّة الذين يحتاجون لرعاية طارئة يمكن أن يتلقوا العلاج في فرنسا في حال كان ذلك مفيدًا وضروريًا".

وأكد أن "فرنسا مستعدة لاستقبال ما يصل إلى 50 مريضًا في مستشفياتها"، بحسب وكالة "فرنس برس".
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وفي منشور على منصة "إكس"، قال ماكرون: "إن فرنسا تحشد كل الوسائل المتاحة لها لا سيّما الجوية منها، لكي يتمكن هؤلاء الأطفال من تلقي العلاج في فرنسا، في حال كان ذلك مفيدًا وضروريًا".
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