Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل المعارك بين إسرائيل وحماس.. ماذا يحدث شمالي غزة؟

Lebanon 24
19-11-2023 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1132196-638360161531942309.jpg
Doc-P-1132196-638360161531942309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال شهود إن مقاتلي حركة حماس يخوضون معارك لمنع تقدم القوات الإسرائيلية في أكبر مخيم للاجئين في غزة، الأحد، بينما قتلت ضربات جوية إسرائيلية عشرات الفلسطينيين جنوبي القطاع.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل نفي إسرائيل وواشنطن تقريرا إعلاميا أميركيا، عن اتفاق مبدئي لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس.
Advertisement

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة، الأحد، أن وسطاء أميركيين على وشك إتمام اتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل وقف القتال لمدة 5 أيام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:27 | 2023-11-19
13:07 | 2023-11-19
13:02 | 2023-11-19
12:45 | 2023-11-19
12:40 | 2023-11-19
12:30 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24