تفاصيل المعارك بين إسرائيل وحماس.. ماذا يحدث شمالي غزة؟

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قال شهود إن مقاتلي حركة حماس يخوضون معارك لمنع تقدم القوات الإسرائيلية في أكبر مخيم للاجئين في غزة، الأحد، بينما قتلت ضربات جوية إسرائيلية عشرات الفلسطينيين جنوبي القطاع.وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل نفي إسرائيل وواشنطن تقريرا إعلاميا أميركيا، عن اتفاق مبدئي لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة، الأحد، أن وسطاء أميركيين على وشك إتمام اتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل وقف القتال لمدة 5 أيام.