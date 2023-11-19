"فيديو مستفز".. هذا ما فعله أفيخاي أدرعي عبر منصات التواصل الاجتماعي

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي اليوم الأحد فيديو ساخراً على حسابه في "إكس"، يظهر فيه وهو "يمثل" متقمصاً دور متصل بأحد المستشفيات.

إذ رفع سماعة الهاتف وخابر المستشفى سائلاً بشكل ساخر، إن كان يملك بنادق كلاشينكوف إلى جانب جهاز التصوير بالرنين المغناطيس (MRI).



ومتعجباً عند سماع الجواب بالنفي، قال: "والله في مستشفى الشفاء بغزة عندهم الكثير من الكلاشينكوف"، في إشارة إلى ما أعلنه الجيش الإسرائيلي سابقاً عن عثوره على أسلحة وذخائر في أقبية مستشفى الشفاء.



لينتقل بعدها ويسأل بنفس الأسلوب، قائلا: "أنا متأكد عندهم نفق عسكري بجوار المستشفى وداخل المجمع الطبي".. ثم يرد لاحقاً بالطريقة عينها معرباً عن استغرابه مما سمع.



إلا أن الفيديو الذي أراده أفيخاي "طريفا ساخراً"، جاء بعكس ما تشتهيه سفنه. إذ فتح عليه بابا من الانتقادات العنيفة والساخرة، ووصف بالمقطع المستفز.



كما اعتبر عدد من المعلقين أن الرجل منخفض الذكاء، ومجرد "حامل أمتعة" لمشغليه!



