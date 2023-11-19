الحوثيون يعلنون: لن نهدد إلا سفناً إسرائيلية

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وشدد الناطق في بيان، على أن "كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة لنا"، معتبراً أن "الكيان الصهيوني يهدد أمن المنطقة وعلى المجتمع الدولي إيقاف عدوانه ونحن لن نهدد إلا سفنا إسرائيلية". أكد الناطق باسم أنصار الله الحوثيين "استمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني حتى توقف العدوان على غزة"، معلناً أن "نفذنا عملية عسكرية في البحر الأحمر حيث استولينا على سفينة إسرائيلية واقتدناها مع طاقمها".وشدد الناطق في بيان، على أن "كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة لنا"، معتبراً أن "الكيان الصهيوني يهدد أمن المنطقة وعلى المجتمع الدولي إيقاف عدوانه ونحن لن نهدد إلا سفنا إسرائيلية".

وكان الحوثيون قد أعلنوا خطف سفينة شحن اسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى السواحل اليمنية، في حين نفى الجيش الاسرائيلي أن تكون السفينة اسرائيلية، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال قيادي حوثي رفض الكشف عن اسمه للوكالة: "اقتدنا سفينة شحن إسرائيلية إلى السواحل اليمنية" بدون إعطاء تفاصيل إضافية.



من جهته، افاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون ، شرط عدم الكشف عن هويته، أنّ "الحوثيين خطفوا سفينة تجارية في البحر الأحمر ونقلوها إلى ميناء الصليف بالحديدة".



لكنّ الجيش الإسرائيلي نفى أن تكون السفينة إسرائيلية، وقال إنها "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون. إنها ليست سفينة إسرائيلية".



واعتبر أن "خطف سفينة شحن من قبل الحوثيين قرب اليمن في جنوب البحر الأحمر هو حادث خطير للغاية ذو عواقب عالمية".



ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، "بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية" متّهمًا الحوثيين بخطف "السفينة المملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية" بناءً على "تعليمات إيرانية".



وأوضح أن "على متن السفينة 25 فردًا من طاقم من جنسيات مختلفة، بينهم: أوكرانيون وبلغاريون وفيليبينيون ومكسيكيون" مؤكدًا أنه "لم يكن هناك أي إسرائيليين" على متنها.



