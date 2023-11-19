سفير إسرائيل بأميركا: نأمل بالإفراج عن عدد كبير من الرهائن

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوج، اليوم الأحد، إن إسرائيل تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس "في الأيام المقبلة".

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وأضاف في مقابلة مع برنامج (هذا الأسبوع) على شبكة (إيه.بي.سي)، "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة".يشار إلى أنه ومنذ أسابيع عدة أطلقت قطر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مصر جهودا حثيثة بغية التوصل إلى توافق بين حماس وتل أبيب في ملف الأسرى، من دون أن يفضي إلى تسجيل اختراق ما.تحديات متبقيةوفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن هناك تحديات "بسيطة" متبقية في مفاوضات التبادل المقررة.وأضاف أن جهود بلاده لإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل في قطاع غزة مستمرة، مشيرا إلى أن المحادثات حققت تقدما جيدا.كما تابع في مؤتمر صحافي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن جهود إطلاق سراح المحتجزين في غزة مستمرة، موضحاً أن الصفقة تمر بمطبات.ولفت إلى أن بلاده تتعامل مع حماس وإسرائيل لامسة تقدما جيدا في الأيام الأخيرة، مضيفا أن النقاط العالقة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل "لوجستية وعملية".