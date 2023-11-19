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عربي-دولي

بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين

Lebanon 24
19-11-2023 | 13:02
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أعلن التلفزيون الرسمي الروسي، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين الأربعاء.

وذكر برنامج "فيستي" التلفزيوني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن جدول بوتين للأسبوع المقبل: "سيشارك فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين الافتراضية".
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ولم يحضر بوتين آخر اجتماعين لمجموعة العشرين، استضافتهما الهند في سبتمبر وإندونيسيا العام الماضي، وأرسل وزير الخارجية سيرغي لافروف بدلاً منه.
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