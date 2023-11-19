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عربي-دولي
عبر معبر رفح.. قافلة مساعدات إماراتية تتحرك باتجاه قطاع غزة
Lebanon 24
19-11-2023
|
13:07
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تحركت، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية إماراتية من مدينة العريش المصرية إلى معبر رفح تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة ليتم توزيعها تحت إشراف إماراتي.
وتأتي قافلة المساعدات ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي أمر بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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وتضم القافلة (13) شاحنة بإجمالي حجم مساعدات 272.5 طن تتكون من 16 ألفا و800 طرد غذائي بوزن 252 طنا محملة على 10 شاحنات، يستفيد منها 84 ألف شخص إلى جانب 360 خيمة بوزن 20.5 طن محملة على 3 شاحنات.
وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك من خلال تسيير جسر جوي وصل عدده 49 طائرة حتى الآن من أجل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.
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