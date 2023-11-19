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عربي-دولي

مأساة السكان في قطاع غزة.. برد قارس ونقص في الموارد ما يهدد بكارثة إنسانية

Lebanon 24
19-11-2023 | 15:00
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ضرب منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة قطاع غزة، والذي بدوره تسبب في تساقط الأمطار وتفاقم معاناة مئات الآلاف من سكان القطاع، الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم ونزحوا إلى الخيام والمدارس التابعة لوكالة الأونروا، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر الذي يمنع إدخال المواد الأساسية للقطاع.
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ويسيطر طقس غائم جزئيّا، وبارد يميل إلى شديد البرودة، مصحوب بعواصف رعدية ورياح قوية على شمال البلاد وباقي الأراضي الفلسطينية، وفقا لمدير عام دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوسف أبو أسعد.

وباتت معاناة سكان قطاع غزة النازحين نحو الجنوب أصعب نتيجة تعرضهم المباشر لأجواء الصقيع دون توفر ملابس ثقيلة تقيهم من البرد.

وناشد هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، المنظمات الدولية والدول بتوفير ملابس شتوية ثقيلة للأطفال والكبار على حد سواء، لاسيما وأن النازحين تركوا بيتوهم منذ ما يزيد عن 40 يوما قبل دخول فصل الشتاء في أجوائه القاسية.

ولم يشدد مهنا على الملابس الشتوية فقط، بل أشار إلى ان سكان جنوب غزة يعانون أيضا من نقص في الغطاءات الشتوية، وصعوبة توفيرها في ظل الظروف الراهنة التي يعانيها قطاع غزة، لا سيما وأنه لا يوجد مكان لشراء هذه الملابس ولا بضائع جديدة تدخل غزة، ولا محال تفتح أبوابها.

كما أشار إلى الآثار الكارثية المحتملة للأمطار على مخيمات اللجوء ومراكز الإيواء، كما أن هناك تخوفات من غرقها بالمياه، الأمر الذي يجعل منها مكاناً غير صالح للمكوث فيه، والذي بدوره يزيد من أوضاع النازحين سوءاً.

وحذر مهنا من احتمالية تشكل سيول وفيضانات في المناطق المنخفضة والوديان، كذلك سرعة الرياح العالية، التي تفاقم من أوضاع النازحين.

وأكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أن القطاع يعاني أيضا من شح كبير في المواد الغذائية ما ينذر بعواقب كبرى خلال أيام قليلة.

كما وان هناك نقص حاد في المياه النظيفة الصالحة للشرب والاستخدام في ظل التلوث الكبير للمياه بعد نفاد الوقود، وتوقف محطات المياه عن عملها.

وأنذر مهنا باحتمال تفشي الأوبئة الخطيرة بين الجرحى والمرضى والنازحين الفلسطينيين، ما قد يؤدي لكارثة إنسانية وشيكة بسبب الظروف المعيشية المتردية التي تسوء يوما بعد يوم.

ويضيف مهنا ان جميع السكان تقريبا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية في كامل القطاع.
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