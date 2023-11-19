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عربي-دولي

مسؤول أميركي: اتفاق الأسرى في غزة أقرب من أي وقت مضى

Lebanon 24
19-11-2023 | 13:55
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كشف مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، أن التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة أصبح أقرب من أي وقت مضى خلال الحرب التي تخوضها الحركة مع إسرائيل.
وأضاف نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر أن الاتفاق على إطلاق سراح "أكثر بكثير من 12" أسيراً سيشمل على الأرجح وقفا ممتدا للقتال، ويسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
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كذلك تابع فاينر في تصريحات لبرنامج على شبكة (إن.بي.سي) "ما يمكنني قوله في هذه المرحلة هو أن بعض مجالات الخلاف العالقة، في مفاوضات معقدة وحساسة جدا، تم تضييقها".

الاتفاق على كل شيء أو لا اتفاق
وأضاف "أعتقد أننا أصبحنا أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة، وربما أقرب مما كنا عليه منذ بداية هذه العملية، من إبرام هذا الاتفاق".

لكن فاينر حذر من أنه "لن يكون هناك اتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. مثل هذه المفاوضات الحساسة يمكن أن تنهار في اللحظة الأخيرة".

وقال فاينر لشبكة (إن.بي.سي) "نحن نتحدث عن أكثر بكثير من 12 رهينة"، وأضاف "من الممكن أن يشمل ذلك على الأرجح فترة ممتدة من توقف القتال، فترة تمتد لعدة أيام".
 
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