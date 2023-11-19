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فقدان سفينة وطاقمها جراء عاصفة في تركيا

Lebanon 24
19-11-2023 | 14:17
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أعلنت السلطات التركية  أنّ سفينة وطاقمها المكون من 12 شخصاً، فُقدوا في شمال غرب تركيا جراء عاصفة عنيفة، بحسب ما ذكرت "فرانس برس". 

وقالت المديرية العامة للملاحة البحرية وهي هيئة عامة تركية تابعة لوزارة النقل" إنّ "السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أصدرت إشارة استغاثة اليوم الساعة 10,29 صباحاً وبقيت جهودنا للاتصال بالسفينة وطاقمها بدون جواب".
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وأرسلت السفينة آخر إشارة لها قبالة سواحل إيريغلي شمال غرب تركيا. 

واضافت المديرية العامة للملاحة البحرية: "بسبب سوء الأحوال الجوية، من المستحيل حاليًا الوصول إلى الموقع حيث توجد السفينة أو رؤيتها من قرب. ستبدأ جهود البحث والإنقاذ بمركبات جوية وبحرية بمجرد أن يسمح الطقس بذلك". 
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