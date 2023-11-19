عبداللهيان: الفصائل الموالية لنا تضبط عملياتها ضد إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الفصائل المتحالفة مع إيران تضبط عملياتها ضد إسرائيل وحلفائها.

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وأضاف في تصريحات، اليوم الأحد، أن "جماعات المقاومة لا تزال لديها قدرات لم تستخدمها بعد للضغط على إسرائيل"، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.عقوبات أميركيةوكانت الولايات المتحدة قد فرضت يوم الجمعة عقوبات تستهدف كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات، التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا.كما استهدفت العقوبات مسؤولا في فيلق القدس، وهو الذراع التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تسيطر على الجماعات المتحالفة معه في المنطقة وتقول واشنطن إنه يسهل السفر والتدريب لمقاتلي كتائب حزب الله في إيران.