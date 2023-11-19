Advertisement

عربي-دولي

فرنسا ترسل سفينة حربية لتقديم الدعم الطبي لسكان غزة

Lebanon 24
19-11-2023 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1132265-638360301395284252.jpg
Doc-P-1132265-638360301395284252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا سترسل سفينة حربية إلى شرق البحر المتوسط، لتقديم الدعم الطبي لسكان غزة المحتاجين.

ومن المقرر أن تصل حاملة المروحيات التابعة للبحرية الفرنسية إلى مصر في غضون أيام قليلة. 
Advertisement

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تغادر طائرة أخرى مليئة بالمعدات الطبية والمساعدات فرنسا في بداية الأسبوع.

وقالت باريس أيضاً إنها مستعدة لاستقبال الأطفال الفلسطينيين المرضى والمصابين من قطاع غزة، الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل في المستشفيات الفرنسية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:51 | 2023-11-19
18:29 | 2023-11-19
17:30 | 2023-11-19
16:49 | 2023-11-19
16:36 | 2023-11-19
16:28 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24