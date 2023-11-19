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وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر 96 عاما

Lebanon 24
19-11-2023 | 16:05
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قال مركز كارتر إن سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة روزالين كارتر توفيت اليوم الأحد عن عمر ناهز 96 عاما.

وأضاف المركز في بيان أن زوجة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر توفيت وسط عائلتها.

وقالت عائلة كارتر في بيان في مايو 2023 إنها مصابة بالخرف لكنها تعيش بسعادة في منزل الزوجين في بلينز بولاية جورجيا.
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