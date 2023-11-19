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عربي-دولي
أيرلندا تتهم دولاً غربية بازدواجية المعايير تجاه غزة
Lebanon 24
19-11-2023
|
16:09
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اتهم رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار دولاً أخرى بازدواجية المعايير، على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.
وفي مقابلة مع الإذاعة الأيرلندية "آر تي إي"، وجه فارادكار اتهامه إلى الاتحاد الأوروبي ودولاً غربية أخرى، وقال إن "عدم اتخاذ رد فعل مشابه للرفض المطلق لما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، فيما يتعلق بإسرائيل، يُنْظَر إليه باعتباره ازدواجية في المعايير".
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كانت حكومة أيرلندا حذرت بعد مضي فترة قصيرة على هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي من أن إسرائيل لا ينبغي لها أن تبالغ في رد فعلها في قطاع غزة وإلا فإنها ستخاطر بفقدان دعم دول أخرى لها.
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